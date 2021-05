Coronavirus, aumentano ancora i decessi: 251 (ieri 198). In crescita gli ingressi in terapia intensiva, cala il tasso di positività (Di martedì 11 maggio 2021) Il bollettino dell’11 maggio Sono 251 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore, 53 in più rispetto al 10 maggio. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 123.282. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 6.946 nuovi positivi. In crescita rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 5.080 unità; mentre sette giorni fa il bollettino riportava un totale di 305 decessi e 9.116 nuovi positivi, con circa 29 mila tamponi in più. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono Campania (+1.109), Sicilia (+894) e Lombardia (+788). MINISTERO DELLA SALUTE Coronavirus, il bollettino dell’11 maggio 2021La situazione negli ospedali Le persone attualmente ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) Il bollettino dell’11 maggio Sono 251 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore, 53 in più rispetto al 10 maggio. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 123.282. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 6.946 nuovi positivi. Inrispetto a, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 5.080 unità; mentre sette giorni fa il bollettino riportava un totale di 305e 9.116 nuovi positivi, con circa 29 mila tamponi in più. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono Campania (+1.109), Sicilia (+894) e Lombardia (+788). MINISTERO DELLA SALUTE, il bollettino dell’11 maggio 2021La situazione negli ospedali Le persone attualmente ...

