Coprifuoco Italia, chiesta cabina regia venerdì: “No rinvii” (Di martedì 11 maggio 2021) Al termine della riunione a Palazzo Chigi sul dl sostegni bis, quando il premier Mario Draghi aveva già lasciato il vertice con i capi delegazione delle forze di maggioranza, è stato chiesto al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, di convocare una nuova cabina di regia già venerdì, ma stavolta sul Coprifuoco e sulle eventuali misure di allentamento sulla stretta, che passino da nuove aperture. La richiesta sarebbe stata avanzata, spiegano fonti di governo all’Adnkronos, da Fi, Lega, Iv e dal M5S. La richiesta sarebbe stata avanzata anche alla luce di diversi articoli di stampa che parlavano di un possibile rinvio delle decisioni alla settimana prossima, alla luce dei dati attesi per il 21 maggio. Da qui, la richiesta di un tagliando già in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Al termine della riunione a Palazzo Chigi sul dl sostegni bis, quando il premier Mario Draghi aveva già lasciato il vertice con i capi delegazione delle forze di maggioranza, è stato chiesto al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, di convocare una nuovadigià, ma stavolta sule sulle eventuali misure di allentamento sulla stretta, che passino da nuove aperture. La risarebbe stata avanzata, spiegano fonti di governo all’Adnkronos, da Fi, Lega, Iv e dal M5S. La risarebbe stata avanzata anche alla luce di diversi articoli di stampa che parlavano di un possibile rinvio delle decisioni alla settimana prossima, alla luce dei dati attesi per il 21 maggio. Da qui, la ridi un tagliando già in ...

Advertising

FrancescoLollo1 : In Spagna aboliscono il #coprifuoco, in Inghilterra tornano gli abbracci e in Israele le mascherine all'aperto non… - Antonio_Tajani : Questa sarà un settimana decisiva per allentare ulteriormente le misure anti #COVID19. Queste le proposte che… - borghi_claudio : Oggi a @OmnibusLa7 abbiamo imparato che i nostri virologi televisivi ce li invidia il mondo. Che i turisti per veni… - DamatoRicardo : RT @OrtigiaP: Covid, ?@ladyonorato? (Lega): 'La Sicilia si batta per cambiare l'indice Rt e il coprifuoco' numeri da normale vita quotid… - AndreaC_85 : RT @MMmarco0: Con una mozione al Senato, Forza Italia e Lega chiedono di riaprire tutto anche al chiuso, di togliere il coprifuoco, di far… -