Come sta Virginia, la ragazza delle sei dosi di vaccino somministrate per errore (Di martedì 11 maggio 2021) Lei si chiama Virginia, ha 23 anni e per errore le sono state somministrate sei dosi di vaccino Pfizer tutte insieme all’ospedale delle Apuane di Massa. Non sporgerà denuncia contro l’infermiera che ha sbagliato. E racconta cosa è successo e Come si sente Virginia, ora è a casa dopo essere stata dimessa ieri dopo 24 ore di osservazione. Ha mal di testa e le fa male il braccio ma la ragazza, tirocinante di psicologia clinica, è rimasta monitorata e non ha manifestato allergie, Come ha fatto sapere la Asl Toscana Nord Ovest. L’errore è avvenuto ieri mattina all’ospedale nel momento della preparazione del vaccino, quando alla 23enne sono state somministrate 6 ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Lei si chiama, ha 23 anni e perle sono stateseidiPfizer tutte insieme all’ospedaleApuane di Massa. Non sporgerà denuncia contro l’infermiera che ha sbagliato. E racconta cosa è successo esi sente, ora è a casa dopo essere stata dimessa ieri dopo 24 ore di osservazione. Ha mal di testa e le fa male il braccio ma la, tirocinante di psicologia clinica, è rimasta monitorata e non ha manifestato allergie,ha fatto sapere la Asl Toscana Nord Ovest. L’è avvenuto ieri mattina all’ospedale nel momento della preparazione del, quando alla 23enne sono state6 ...

