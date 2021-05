Chiesa tedesca si ribella al Vaticano: via alle benedizioni delle coppie gay" (Di martedì 11 maggio 2021) Unioni benedette in Germania e osteggiate a Roma. In una Chiesa tedesca si è tenuta la prima di una serie di messe previste in tutta la Germania per benedire le coppie omosessuali, a dispetto del ... Leggi su europa.today (Di martedì 11 maggio 2021) Unioni benedette in Germania e osteggiate a Roma. In unasi è tenuta la prima di una serie di messe previste in tutta la Germania per benedire leomosessuali, a dispetto del ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa tedesca Chiesa tedesca si ribella al Vaticano: via alle benedizioni delle coppie gay" Unioni benedette in Germania e osteggiate a Roma. In una chiesa tedesca si è tenuta la prima di una serie di messe previste in tutta la Germania per benedire le coppie omosessuali, a dispetto del decreto vaticano che mette al bando tali benedizioni in ...

Germania, sacerdoti contro il Vaticano: "Noi benediciamo le coppie gay" La posizione della Chiesa, secondo i sacerdoti e le diocesi che hanno aderito a Liebe Gewinnt , è "... sia nelle grandi città come Berlino, Monaco e Colonia (sede della più grande arcidiocesi tedesca), ...

