Chiara Ferragni, Bulgari la sceglie come nuovo global ambassador. L’annuncio social: «Sono felice» (Di martedì 11 maggio 2021) Chiara Ferragni, continua il momento d’oro. Oggi ha annunciato di essere diventata ambassador di un marchio prestigioso come Bulgari. «Sono così felice di annunciare che Sono nuovo global ambassador di Bulgari» ha twittato Chiara Ferragni. Notizia confermata anche dai social ufficiali di Bulgari: “Chiara Ferragni entra nella Maison. Benvenuta nella Famiglia, cara Chiara!” L’annucio di oggi di Chiara Ferragni, segue quello di qualche giorno quando aveva annunciato l’entrata nel Cda di Tod’s. «Ritenendo sempre più importante occuparsi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 11 maggio 2021), continua il momento d’oro. Oggi ha annunciato di essere diventatadi un marchio prestigioso. «cosìdi annunciare chedi» ha twittato. Notizia confermata anche daiufficiali di: “entra nella Maison. Benvenuta nella Famiglia, cara!” L’annucio di oggi di, segue quello di qualche giorno quando aveva annunciato l’entrata nel Cda di Tod’s. «Ritenendo sempre più importante occuparsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Gioielli primavera 2021: quelli Bulgari di Chiara Ferragni nuova ambassador Fatta non di polvere di stelle ma di diamanti e pietre preziose: Chiara Ferragni si unisce alla famiglia Bulgari diventandone global ambassador , e i suoi anelli Primavera Estate 2021 sono incanto ...

Capelli, i mezzi codini di Millie Bobby Brown in puro stile anni Novanta Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze direttamente nella tua posta Ogni venerdì, il meglio scelto dalla nostra redazione Iscriviti alla newsletter Mentre Gigi Hadid e Chiara Ferragni sono ...

Buon compleanno Chiara Ferragni, le foto dell'influencer. FOTO Sky Tg24 Chiara Ferragni diventa global ambassador di Bulgari L'influencer e imprenditrice di moda si unisce alla casa romana di alta gioielleria con l'obiettivo di veicolarne i messaggi alle giovani generazioni e intercettare i nuovi trend del mondo del lusso.

Chiara Ferragni entra a far parte della famiglia Bvlgari in veste di Global Ambassador L'influencer aiuterà il marchio a comunicare i propri valori alle generazioni più giovani. «Per me, come amministratore delegato, è un’incredibile sparring partner per intercettare i trend del mondo d ...

