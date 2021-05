Chi è Elio Germano? Età, carriera, vita privata e curiosità dell’attore italiano (Di martedì 11 maggio 2021) Elio Germano “fa” l’attore ma non “è” un attore, odia le “merendine fosforescenti” che gli davano da bambino e sogna una vita senza social: tutto quello che si deve assolutamente sapere su di lui. Nato a Roma ma da genitori molisani e trasferitosi a Roma da bambino, Elio ha vissuto una vita da immigrato: all’epoca venire da un’altra regione era L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 11 maggio 2021)“fa” l’attore ma non “è” un attore, odia le “merendine fosforescenti” che gli davano da bambino e sogna unasenza social: tutto quello che si deve assolutamente sapere su di lui. Nato a Roma ma da genitori molisani e trasferitosi a Roma da bambino,ha vissuto unada immigrato: all’epoca venire da un’altra regione era L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ema_Gualtieri : @rebtrattinobass @Elio_cava @AlessioArcuri1 @lallaperry @elemaars fra me ed @elemaars non so chi sia peggio - Godai71 : RT @chepalleblog: Ieri, nel suo podcast, Elio di @eelst rivela 'Ho scritto un libro, la storia di Alessandro Maestri' Ovviamente @fedez… - KinmenQuemoy : RT @chepalleblog: Ieri, nel suo podcast, Elio di @eelst rivela 'Ho scritto un libro, la storia di Alessandro Maestri' Ovviamente @fedez… - blueislazy : Mi serve velocemente Elio che dice ‘aiuto c’è un uomo che mi sta molestando’ o qualcosa del genere in lol chi ride è fuori - francescoge07 : @BiancofioreMiky @elio_vito belle parole, chi le ha dette prima? -