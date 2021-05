Brit Awards 2021 | come guardare lo show dei premi britannici della musica

Advertising

cla_almighty : RT @ICARUS0FMVND: ????I BRIT AWARDS SARANNO STASERA ALLE 21 E SARANNO VISIBILI DAL LORO CANALE YOUTUBE???? qui c'è il link: - vanepappalepore : RT @jungkookmysmile: quindi solo oggi: - teaser photo di Nam e Jk - il 24 maggio prima esibizione di Butter ai #BBMAs - stasera Brit Awa… - ElenaToraay : @vickythebug @SonyMusicItaly E si è pure presa il tempo non ostante ci siano i Brit Awards - AgneseGbr : RT @ICARUS0FMVND: ????I BRIT AWARDS SARANNO STASERA ALLE 21 E SARANNO VISIBILI DAL LORO CANALE YOUTUBE???? qui c'è il link: - ADONISNJH : RT @ICARUS0FMVND: ????I BRIT AWARDS SARANNO STASERA ALLE 21 E SARANNO VISIBILI DAL LORO CANALE YOUTUBE???? qui c'è il link: -

Ultime Notizie dalla rete : Brit Awards

Soundsblog

Dalle Little Mix a Dua Lipa passando per Harry Styles e Joel Corry, al via i2021Questa sera si terranno i2021 , a partire dalle 21 ora italiana. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming e cliccando qui . Si tratta del primo spettacolo dal vivo della O2 in oltre un anno e gli ...Il riassunto delle nomination, l'elenco dei performance, il premio speciale a Taylor Swift e le istruzioni per seguire in streaming i Brit Awards 2021 ...Questa sera, 11 maggio, si svolge "The biggest night in UK music", i Brit Awards. Alle 20.45, in diretta dalla O2 Arena di Londra e con un pubblico di 4.000 persone, si esibiranno Dua Lipa, Olivia Rod ...