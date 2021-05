Borsa | Europa in perdita con tecnologici e industria

(Di martedì 11 maggio 2021) Proseguono in discesa la mattina le principali Borse europee, dopo che quelle asiatiche hanno chiuso con cali significativi, alcune con i dati peggiori degli ultimi due mesi, sui rinnovati timori di ...

Advertising

InvestingItalia : #Borsa Milano in calo con Europa, su scia Wall Street - - ansa_economia : Borsa: l'Europa apre in rosso. Londra (-1,5%), Parigi (-1,1%) e Francoforte (-0,9%) #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa conclude incerta, Londra -0,08%. Sulla parità anche Parigi e Francoforte, debole Amsterdam #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa tiene dopo Wall street, Milano +0,6%. Corrono Unicredit, Bper e Banco Bpm. Debole Stm #ANSA - padovesi58a : Borsa: Europa conclude incerta, Londra -0,08% -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

ANSA Nuova Europa

"Questa operazione proietta il nostro gruppo tra i principali operatori del settore in- ha commentato Guglielmo Angelozzi , Amministratore Delegato della nuova Lottomatica - Le nostre ...Inla Piazza peggiore è Londra ( - 1,9%), seguita da Francoforte e Parigi ( - 1,8% entrambe) e Madrid ( - 1,2%). In linea Milano ( - 1,3%), con lo spread stabile poco sopra 114 punti e il ...USATO AZIENDALE prezzo escluso di passaggio di proprieta' PREZZO SENZA VINCOLI FINANZIARI INCLUSO nel prezzo il 'WELCOME KIT FARINA' assistenza stradale axa assistance - gruppofarina. l'assistenza str ...Annuncio vendita Opel Crossland X 1.5 ECOTEC diesel 102 CV Start&Stop Ultimate usata del 2020 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...