Borja Mayoral | «Aver giocato nel Real Madrid ti lascia un’etichetta a vita»

Borja Mayoral ha parlato ai canali ufficiali de LaLiga tornando sul suo passato al Real Madrid.

«Aver giocato nel Real Madrid ti lascia un'etichetta a vita. Non parlerei di pressioni, ma comunque sei marchiato. Non è che la gente si aspetti di più da te, ma tutti te lo ripetono sempre, un po' per scherzo e un po' no: "Tu vieni dal Real Madrid". Diciamo che ti porti dietro un grande senso di responsabilità, giocare nel Real Madrid.»

