Amici 20, Tancredi ha defollowato Arisa sui social? L'indiscrezione (Di martedì 11 maggio 2021) La semifinale di Amici 20 andata in onda sabato scorso ha visto l'eliminazione di Serena Marchese, sostenuta da Alessandra Celentano, e Tancredi, sostenuto da Arisa. Quest'ultimo è entrato nel talent a programma già iniziato, attraverso una sfida contro il cantante Evandro Ciaccia. Nonostante ciò, durante il suo percorso nel programma, si è fatto molto amare dal pubblico, che lo ha seguito e lo ha sostenuto attraverso i social. Tancredi infatti, conta quasi 280 mila followers su Instagram ed il suo inedito Las Vegas è già un successo. Molti utenti del web hanno però segnalato una strana attività sul social del giovane artista. Pare infatti che il cantante abbia defollowato la sua ex coach Arisa. Non ci sono prove del fatto che il cantante di Las Vegas ...

