Abandoned | il survival horror esclusiva PS5 verrà presentato in dettaglio molto presto

(Di martedì 11 maggio 2021) Poco tempo fa Blue Box Game Studios ha, unche sarà esclusivo per PS5 e al quale era stato erroneamente legato al creativo giapponese Hideo Kojima. Dopo aver chiarito che i giapponesi non avevano nulla a che fare con il progetto, a poco a poco sono stati svelati alcuni dettagli in quello che sarà un titolo con elementicon un grande focus cinematografico. Il teaser mostrato non ha lasciatoall'immaginazione, ma è bastato ad attirare l'attenzione di molti appassionati del genere. Ora, attraverso un post su Twitter, gli sviluppatori del gioco hanno chiarito chemostreranno il primo gameplay del gioco. Si pensava che questo nuovo reveal sarebbe stato condiviso attraverso l'E3, ma secondo ...

.... Dopo alcune e strane teorie che vedevano Hideo Kojima dietro la creazione del suddetto, poi smentite, ecco che arrivano nuove informazioni a riguardo. In un'intervista ai ...... ma almeno ora possiamo depennaredalla lista dei sospettati. Ilhorror in arrivo per PS5 , infatti, resta esclusivamente una creatura di Blue Box Game Studios : la smentita viene ...Poco tempo fa Blue Box Game Studios ha presentato Abandoned, un survival horror che sarà esclusivo per PS5 e al quale era stato erroneamente legato al creativo giapponese Hideo Kojima. Dopo aver chiar ...Blue Box Game Studios ha annunciato che a breve arriverà il gameplay reveal di Abandoned, un survival realistico esclusivo per PlayStation 5.