Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno: “Cuore colmo di gioia. Multiproprietà? Lotito e la dirigenza risolveranno questo problema” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha commentato così la promozione in Serie A della Salernitana: “Ho il Cuore colmo di gioia, la promozione in Serie A è un’operazione di marketing territoriale importantissimo per la città. Ospiteremo grandi società rappresentanti grandi realtà europee”. Il primo cittadino ha speso parole anche della questione Multiproprietà con Claudio Lotito, il quale dovrà cedere le proprie quote essendo già proprietario della Lazio: “La Multiproprietà? Confesso la mia ignoranza in materia, la dirigenza ha le competenze necessarie per risolvere anche questo problema”. Foto: Twitter Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Ildi, ha commentato così la promozione in Serie A della Salernitana: “Ho ildi, la promozione in Serie A è un’operazione di marketing territoriale importantissimo per la città. Ospiteremo grandi società rappresentanti grandi realtà europee”. Il primo cittadino ha speso parole anche della questionecon Claudio, il quale dovrà cedere le proprie quote essendo già proprietario della Lazio: “La? Confesso la mia ignoranza in materia, laha le competenze necessarie per risolvere anche”. Foto: Twitter Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

fanpage : La comunità di Cardito piange la morte del dottor Vincenzo Angelino. - infoitsport : Salernitana in Serie A, Vincenzo Napoli: 'Ho il cuore colmo di gioia' - miguelreyeshot1 : RT @AntonioBakeoff: ??Sfonda Tour Napoli ???? I Napoletani porci e calienti?? Come Vincenzo ???? - RobertoCiampel3 : RT @AntonioBakeoff: ??Sfonda Tour Napoli ???? I Napoletani porci e calienti?? Come Vincenzo ???? - ant_boemio : RT @mov24agosto: DOPO PROCIDA ANCHE CAPRI COVID FREE A dare l’annuncio è il governatore della #Campania Vincenzo De Luca, che oggi è approd… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Napoli Disoccupati '7 novembre' da Fico, annunciato tavolo interistituzionale "Il Ministero del Lavoro aveva dato disponibilità a contattare il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris con la Città Metropolitana di Napoli -...

Amministrative, l'alleanza tra Pd e M5s è un risiko Sta dando il suo contributo e sono sicuro che a Napoli andremo uniti". Nel capoluogo campano Vincenzo De Luca si è però messo contro: appoggia Manfredi che andrebbe a genio anche al futuro leader M5s ...

Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno: “Cuore colmo di gioia. Multiproprietà? Lotito e la dirigenza r ... alfredopedulla.com La Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni Finisce 3-0 la sfida con il Pescara. Grande festa granata a Salerno Ansa – La Salernitana è promossa in Serie A, torneo da cui mancava dalla stagione 1998-’99. La squadra campana ha ottenuto la certe ...

La Salernitana torna in A, esplode la gioia per le strade AGI - La festa per il ritorno in serie A della Salernitana esplode pochi minuti prima del fischio finale della gara di Pescara, quando ormai la vittoria (e conseguente promozione) appare certa con i g ...

"Il Ministero del Lavoro aveva dato disponibilità a contattare il presidente della Regione Campania,De Luca, e il sindaco di, Luigi de Magistris con la Città Metropolitana di-...Sta dando il suo contributo e sono sicuro che aandremo uniti". Nel capoluogo campanoDe Luca si è però messo contro: appoggia Manfredi che andrebbe a genio anche al futuro leader M5s ...Finisce 3-0 la sfida con il Pescara. Grande festa granata a Salerno Ansa – La Salernitana è promossa in Serie A, torneo da cui mancava dalla stagione 1998-’99. La squadra campana ha ottenuto la certe ...AGI - La festa per il ritorno in serie A della Salernitana esplode pochi minuti prima del fischio finale della gara di Pescara, quando ormai la vittoria (e conseguente promozione) appare certa con i g ...