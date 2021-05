Verbali Amara, l’indagine sul pm Storari trasferita per competenza a Brescia. Il Riesame respinge il ricorso di Contrafatto sui sequestri (Di lunedì 10 maggio 2021) Il filone dell’indagine sui Verbali secretati dell’avvocato Piero Amara che vede indagato il pm milanese Paolo Storari per rivelazione del segreto d’ufficio sarà trasferito alla procura di Brescia, competente per i reati contestati ai magistrati del capoluogo lombardo. La decisione, già ventilata nei giorni scorsi, è stata presa al termine di una riunione di coordinamento svolta a piazzale Clodio tra i procuratori di Roma e Brescia, Michele Prestipino e Francesco Prete. Il motivo deriva dal fatto che Storari consegnò proprio a Milano (e non a Roma) una copia dei Verbali senza timbro né firma all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo per denunciare la presunta inerzia dei vertici della sua procura nell’aprire formalmente un’inchiesta sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Il filone delsuisecretati dell’avvocato Pieroche vede indagato il pm milanese Paoloper rivelazione del segreto d’ufficio sarà trasferito alla procura di, competente per i reati contestati ai magistrati del capoluogo lombardo. La decisione, già ventilata nei giorni scorsi, è stata presa al termine di una riunione di coordinamento svolta a piazzale Clodio tra i procuratori di Roma e, Michele Prestipino e Francesco Prete. Il motivo deriva dal fatto checonsegnò proprio a Milano (e non a Roma) una copia deisenza timbro né firma all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo per denunciare la presunta inerzia dei vertici della sua procura nell’aprire formalmente un’inchiesta sulle ...

