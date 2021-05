Venom 2: Sony rilascia il trailer con Tom Hardy (Di lunedì 10 maggio 2021) Venom 2, l’attesissimo sequel con Tom Hardy sul celebre villian dell’universo Marvel è in arrivo in autunno 2021 nelle sale. Scopriamo insieme il trailer. Venom 2, il secondo capitolo che racconta la storia del celebre villian dell’universo Marvel e in particolare del mondo di Spider Man, è uno dei titoli più attesi del 2021. Da come si sta evolvendo la situazione socio-sanitaria, c’è la concreta possibilità che i fan di questa saga possano vedere il film nelle sale, dato che i cinema stanno lentamente riaprendo in tutto il mondo. L’uscita di Venom: La Furia di Carnage è prevista per l’autunno 2021 e per riempire l’attesa, Sony ha rilasciato proprio oggi il trailer ufficiale. Venom 2: il trailer ufficiale del sequel ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 10 maggio 2021)2, l’attesissimo sequel con Tomsul celebre villian dell’universo Marvel è in arrivo in autunno 2021 nelle sale. Scopriamo insieme il2, il secondo capitolo che racconta la storia del celebre villian dell’universo Marvel e in particolare del mondo di Spider Man, è uno dei titoli più attesi del 2021. Da come si sta evolvendo la situazione socio-sanitaria, c’è la concreta possibilità che i fan di questa saga possano vedere il film nelle sale, dato che i cinema stanno lentamente riaprendo in tutto il mondo. L’uscita di: La Furia di Carnage è prevista per l’autunno 2021 e per riempire l’attesa,hato proprio oggi ilufficiale.2: ilufficiale del sequel ...

