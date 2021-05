Uomini e Donne | oggi la scelta di Samantha Curcio ANTICIPAZIONI

(Di lunedì 10 maggio 2021) Leavevano già rivelato ladella tronista, durante la registrazione di domenica 2 maggio: e10 maggio andrà, finalmente, in onda! Scopriamolo insieme tutti i dettagli…u (No spoiler non richiesti) Leggi anche:, Massimiliano ha fatto la sua: ecco chi è!Quando andrà in onda la?...

torna in onda oggi , lunedì 10 maggio 2021, su Canale 5 con una puntata davvero speciale dedicata alla scelta di Samantha Curcio . Con chi, tra Alessio e Bohdan , deciderà di concludere ...LA SCELTA DI SAMANTHA CURCIO CHI E'? ALESSIO O BOHDAN La scelta di Samantha Curcio sta per andare in scena in quel die come sappiamo bene ormai da dieci giorni, sarà Alessio ad essere scelto e a dire sì alla bella tronista. Chi ha seguito il programma si aspetta adesso questo momento così delicato ma, ...Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 maggio: Samantha Curcio stronca Bohdan. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi Samantha Curcio, dopo aver scelto Alessio Ceniccola, farà entrare ...In Toscana sono 233.730 i casi di positività al Coronavirus, 481 in più rispetto a ieri (472 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico) ...