Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2021: Chiara Cainero centra la finale nello skeet. Bacosi è out (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella finale femminile dello skeet ci sarà un'azzurra. E' questa la notizia che arriva dalle pedane di Lonato del Garda, dove è in corso di svolgimento la terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a volo. Chiara Cainero ha infatti trovato il terzo punteggio d'accesso all'atto conclusivo del contest. La friulana, vicecampionessa olimpica in carica e medaglia d'oro a Pechino 2008, sbriciolando 121 (+1+4, visti gli innumerevoli shoot off) dei 125 piattelli a disposizione è riuscita a rientrare nel novero delle migliori sei della prova ottenendo così uno dei sei pass per la fase successiva. Insieme a lei, nella finale che scatta alle 16.30, vi saranno: la britannica Amber Hill (123/125), le tre ...

