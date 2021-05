Tina Cipollari, ex cavaliere spiffera tutto: il vero motivo per cui va a Torino (Di lunedì 10 maggio 2021) Tina Cipollari è un personaggio storico di Uomini e Donne che con la sua verve ha conquistato un posto speciale nei cuori degli spettatori. Di recente si è trasferita a Torino, quale sarà il vero motivo? Tina Cipollari-Political24Tina Cipollari è la mitica opinionista della trasmissione di canale 5 condotta da Maria De Filippi che con il suo carattere spumeggiante e la parlanTina si è imposta subito nel programma che domina. Dopo tanto tempo per lei sembra esserci all’orizzonte un cambiamento molto importante che ha generato qualche scompiglio nella trasmissione, ma che pare essere stato risolto. Ecco finalmente una spiegazione valida sull’accaduto. L’amore “pendolare” di Tina ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021)è un personaggio storico di Uomini e Donne che con la sua verve ha conquistato un posto speciale nei cuori degli spettatori. Di recente si è trasferita a, quale sarà il-Political24è la mitica opinionista della trasmissione di canale 5 condotta da Maria De Filippi che con il suo carattere spumeggiante e la parlansi è imposta subito nel programma che domina. Dopo tanto tempo per lei sembra esserci all’orizzonte un cambiamento molto importante che ha generato qualche scompiglio nella trasmissione, ma che pare essere stato risolto. Ecco finalmente una spiegazione valida sull’accaduto. L’amore “pendolare” di...

Advertising

BlogUomini : L’ex Uomini e donne Giorgio Manetti svela come mai Tina Cipollari si è trasferita a Torino. - infoitcultura : Giorgio Manetti svela perché Tina Cipollari si sta trasferendo a Torino - infoitcultura : Perché Tina Cipollari si trasferisce a Torino? Lo spiega Giorgio Manetti - sheisimo : Quando sono triste vado sulla pagina 'Tina Cipollari out of context' e mi sento subito meglio - VicolodelleNews : Anticipazioni #UominieDonne registrate domenica 09/05/21- Riccardo Guarnieri vuota il sacco e rivela il piano ordit… -