Tiki Taka stasera in tv | ospiti | canale | orario e diretta streaming

(Di lunedì 10 maggio 2021) Torna l’appuntamento con, in onda lunedì 10 maggio su Italia1 alle 23.30. In studio con il conduttore Piero Chiambretti ci saranno diversiper commentare la debacle della Juventus contro il Milan e non solo: saranno presenti tra gli altri Jerry Scotti, noto tifoso del Milan, e Alessio Cerci oltre all’attore Massimo Ceccherini, di cuore Viola. Comefissi, invece, non mancheranno Ivan Zazzaroni, Xavier Jacobelli, Carlo Pellegatti, Giuseppe Cruciani, Raffaele Auriemma e Ciccio Graziani.sarà visibile anche insu Mediaset Play. SportFace.

L'Atalanta non preme a fondo sull'acceleratore, ma nemmeno evita di spegnere l'interruttore e continua a macinare azioni, che puntano su un sostenuto e aggiranteper poi trovare blitz ...