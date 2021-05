Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo difesa

ANSA Nuova Europa

... mentre il pm Adriana Blasco ha spiegato in aula (udienza a porte chiuse su istanza delle) che con la dichiarazione di "delinquenza abituale" per Bergamin, richiesta dalla Procura e decisa ...A comunicarlo sono state le stesse Forze didi Israele, che su Twitter hanno spiegato come 'l'obiettivo di Hamas era attaccare civili israeliani, il nostro era combattere il'. 'In ...Si è prescritta "l'8 aprile scorso" la pena di 16 anni e 11 mesi per Luigi Bergamin, l'ex militante dei Pac che si è costituito il 29 aprile scorso dopo il blitz delle forze dell'ordine francesi che h ...Lancio di razzi da Gaza, Israele risponde agli attacchi dei palestinesi e colpisce alcuni degli "obiettivi terroristi" di Hamas.