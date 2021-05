Tensioni a Gerusalemme | la Jihad islamica | ' Lanciati 30 razzi contro Israele'

Advertising

MediasetTgcom24 : Tensioni a Gerusalemme, ultimatum di Hamas: Israele liberi spianata #Gerusalemme - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Tensioni a Gerusalemme, ultimatum di Hamas: Israele liberi spianata #Gerusalemme - Loris74411866 : RT @Radio1Rai: ?? #Gerusalemme Almeno 6 i razzi lanciati da Hamas. Evacuata la Città Vecchia, il Muro del Pianto. Borrell, Alto Rappresenta… - Radio1Rai : ?? #Gerusalemme Almeno 6 i razzi lanciati da Hamas. Evacuata la Città Vecchia, il Muro del Pianto. Borrell, Alto Ra… - GabriellaGaro14 : RT @IariTwitt: ?? Nicki Anastasio ???????? Le recenti tensioni a #Gerusalemme Est, in particolare nel quartiere di #SheikhJarrah, fanno presagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni Gerusalemme

- - > Leggi Anche, nuovi incidenti sulla Spianata delle Moschee: oltre 200 feriti Poche ore prima, dopo le giorni die scontri a, Hamas aveva posto a Israele un ......palestinesi di prendere decisioni per abbassare lee fermare la violenza. Per Washington, è 'cruciale' evitare qualsiasi passo che possa peggiorare la situazione, come 'sfratti a...Alta tensione in Israele: questo pomeriggio sono scattate le sirene d'allarme a Gerusalemme dopo il lancio di almeno sei razzi da Gaza verso la zona centrale del Paese.La Polonia è profondamente preoccupata dall'intensificarsi delle violenze a Gerusalemme est. Lo si legge in una nota del ministero ...