Sindaco Roma, Letta: "Gualtieri ottimo candidato, Zingaretti impegnato" (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - "Roberto Gualtieri ha deciso di candidarsi" Sindaco di Roma "e noi abbiamo fatto la scelta di sostenerlo. Nicola Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato ma sta facendo un'altra cosa e la sta facendo molto bene: sta gestendo il Lazio e quindi l'ipotesi di una sua candidatura aveva la necessità di essere gestita e verificata nei rapporti con l'impegno nella regione, soprattutto nel corso della campagna vaccinale". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto a 'Forrest' su Radio Raiuno, commentando la vicenda delle candidature per il ruolo di primo cittadino della Capitale. Sulla scelta del Pd di puntare su Gualtieri è molto critico Carlo Calenda: "Ieri è successa una cosa veramente strana. Da sette mesi giro la città e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - "Robertoha deciso di candidarsi"di"e noi abbiamo fatto la scelta di sostenerlo. Nicolasarebbe stato unma sta facendo un'altra cosa e la sta facendo molto bene: sta gestendo il Lazio e quindi l'ipotesi di una sua candidatura aveva la necessità di essere gestita e verificata nei rapporti con l'impegno nella regione, soprattutto nel corso della campagna vaccinale". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, intervenuto a 'Forrest' su Radio Raiuno, commentando la vicenda delle candidature per il ruolo di primo cittadino della Capitale. Sulla scelta del Pd di puntare suè molto critico Carlo Calenda: "Ieri è successa una cosa veramente strana. Da sette mesi giro la città e ...

Advertising

FMCastaldo : Le parole di @GiuseppeConteIT confermano quanto ho e abbiamo sempre sostenuto: la nostra @virginiaraggi è e resta l… - fattoquotidiano : SINDACO DI ROMA Giuseppe Conte sblocca l’enpasse delle Amministrative. E costringe il Partito democratico al piano… - Agenzia_Ansa : 'Il M5s su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l'appoggia in ma… - Caramel89409333 : RT @GianluigiFuturo: Buongiorno ?? ....scusate perché #Roma non può avere come #Sindaco un bravo #amministratore ma deve avere per forza un… - partito_NPS : RT @frankponch72: Oggi ho preso una boccata d'aria, camminata di 5 km lungo le mura di bergamo alta... Arrivo tra l'altro in zona dove abit… -