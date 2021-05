Sia a Napoli che a Benevento Mazzoleni impone le sue indicazioni al Var (Di lunedì 10 maggio 2021) Duro attacco sull’edizione odierna di Repubblica, rivolto all’addetto al Var nelle gare: Napoli – Cagliari e Benevento – Cagliari. Il quotidiano sottolinea le evidenti influenze … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 10 maggio 2021) Duro attacco sull’edizione odierna di Repubblica, rivolto all’addetto al Var nelle gare:– Cagliari e– Cagliari. Il quotidiano sottolinea le evidenti influenze … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkyTG24 : Sia ieri che nella mattinata di oggi era rimasto solido mentre erano continuate le preghiere e le celebrazioni euca… - Ruggero1991 : RT @marcoazzi66: Che ci sia da sempre un disagio tra #Mazzoleni e il #Napoli (non viceversa...) lo provano i numeri: così schiaccianti da c… - finallyZanco : @outsider1899 @dieguito82 Andiamo fuori stando avanti con gli scontri diretti sia col napoli che con la juve? Non penso proprio. - Antonio17071963 : RT @marcoazzi66: Che ci sia da sempre un disagio tra #Mazzoleni e il #Napoli (non viceversa...) lo provano i numeri: così schiaccianti da c… - giox86 : RT @marcoazzi66: Che ci sia da sempre un disagio tra #Mazzoleni e il #Napoli (non viceversa...) lo provano i numeri: così schiaccianti da c… -