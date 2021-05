Serie A 36esima giornata, Inter-Roma: data, orario e diretta TV (Di lunedì 10 maggio 2021) Inter-Roma: diretta TV e streaming Torna subito in campo la Serie A per l’ultimo turino infrasettimanale di questa lunga e difficile stagione. Tra i match della diciassettesima giornata del girone di ritorno ci sarà anche la sfida di San Siro tra Inter e Roma in programma per mercoledì 12 maggio con calcio di inizio alle ore 20:45, ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere Inter-Roma in diretta TV La partita tra nerazzurri e giallorossi sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle 20:45, su Sky Sport canale 256, sempre a partire dalle 20:45 ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)TV e streaming Torna subito in campo laA per l’ultimo turino infrasettimanale di questa lunga e difficile stagione. Tra i match della diciassettesimadel girone di ritorno ci sarà anche la sfida di San Siro train programma per mercoledì 12 maggio con calcio di inizio alle ore 20:45, ecco come seguire il match inTV e streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra nerazzurri e giallorossi sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle 20:45, su Sky Sport canale 256, sempre a partire dalle 20:45 ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 36esima Napoli, il report di oggi: esercitazione tecnica. Mertens terapie Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese in programma martedì alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. Napoli, il report: La squadra si è divisa in due gruppi. ...

SSC Napoli, subito in campo a Castel Volturno! Il report: "Mertens ha svolto terapie, valutato quotidianamente" Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese in programma martedì alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono ...

Da oggi si pensa alla Lazio Forza Parma CORRIERE - Napoli-Udinese, tre cambi per Gattuso. Lozano torna titolare Il Napoli sfiderà l'Udinese nella 36esima giornata del campionato di Serie A. Gennaro Gattuso è pronto a rilanciare Lozano dal primo minuto.

Napoli-Udinese, dove vederla: canale tv e orario Napoli e Udinese scenderanno in campo martedì 11 maggio alle ore 20,45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata del campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali satell ...

