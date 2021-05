Serena Marchese torna dal fidanzato Alessio: la dedica d’amore per la ballerina dopo l’eliminazione ad Amici (Di lunedì 10 maggio 2021) La ballerina Serena è arrivata a un passo dalla finale di Amici di Maria De Filippi, affrontando un percorso molto intenso all’interno della scuola. La giovane allieva non ha mai nascosto le sue debolezze e ha spesso parlato di una delle persone più importanti per lei al di fuori del talent: il fidanzato Alessio. Ora che la sua avventura televisiva si è conclusa, la ballerina è tornata da lui che non ha atteso un solo secondo per condividere tutta la sua gioia nel poterla riabbracciare. Serena Marchese eliminata ad Amici: il suo percorso in breve Al termine della semifinale di Amici andata in onda lo scorso sabato sera, i fan del programma hanno assistito all’uscita di due artisti molto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Laè arrivata a un passo dalla finale didi Maria De Filippi, affrontando un percorso molto intenso all’interno della scuola. La giovane allieva non ha mai nascosto le sue debolezze e ha spesso parlato di una delle persone più importanti per lei al di fuori del talent: il. Ora che la sua avventura televisiva si è conclusa, lata da lui che non ha atteso un solo secondo per condividere tutta la sua gioia nel poterla riabbracciare.eliminata ad: il suo percorso in breve Al termine della semifinale diandata in onda lo scorso sabato sera, i fan del programma hanno assistito all’uscita di due artisti molto ...

