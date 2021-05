Sampdoria, Ferrero tratta il rinnovo con Ranieri: accordo vicino a 1.8 milioni annui (Di lunedì 10 maggio 2021) Massimo Ferrero è in viaggio verso Genova, da Roma, al fine di trattare il rinnovo di Claudio Ranieri, attuale allenatore della Sampdoria. Con ogni probabilità, il presidente e il tecnico blucerchiati troveranno un accordo per lavorare insieme nel corso della stagione 2021/2021, considerando gli ottimi rapporti tra i due e il rendimento al passo con le aspettative del club ligure. Ranieri ha offerto la propria disponibilità per guidare il gruppo doriano, accettando le prospettive tecniche e i limiti economici derivati dall’emergenza Coronavirus; certamente l’allenatore ex Roma, Juventus e Inter non potrà aspettarsi acquisti faraonici in estate. Ranieri rinnoverà probabilmente alle stesse cifre dell’annata precedente, 1.8 milioni di ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Massimoè in viaggio verso Genova, da Roma, al fine dire ildi Claudio, attuale allenatore della. Con ogni probabilità, il presidente e il tecnico blucerchiati troveranno unper lavorare insieme nel corso della stagione 2021/2021, considerando gli ottimi rapporti tra i due e il rendimento al passo con le aspettative del club ligure.ha offerto la propria disponibilità per guidare il gruppo doriano, accettando le prospettive tecniche e i limiti economici derivati dall’emergenza Coronavirus; certamente l’allenatore ex Roma, Juventus e Inter non potrà aspettarsi acquisti faraonici in estate.rinnoverà probabilmente alle stesse cifre dell’annata precedente, 1.8di ...

