Resident Evil Village: come prendere il tesoro di Beneviento (Di lunedì 10 maggio 2021) In questa nuova guida su Resident Evil Village vi spiegheremo come fare a prendere il tanto desiderato tesoro di Beneviento Resident Evil Village è finalmente disponibile in tutto il mondo e ora tantissimi giocatori si stanno divertendo ad esplorare in lungo e in largo la mappa di gioco. Il nuovo survival horror di Capcom però è ricco di segreti e a volte anche i fan più attenti non sono in grado di scovarli tutti con facilità. Fra tutti i segreti del gioco, uno dei più misteriosi è certamente quello che si nasconde nel bel mezzo del territorio dei Beneviento. In quest’area infatti è presente un oggetto di grande valore che all’apparenza sembra essere quasi impossibile da recuperare. Per vostra ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 10 maggio 2021) In questa nuova guida suvi spiegheremofare ail tanto desideratodiè finalmente disponibile in tutto il mondo e ora tantissimi giocatori si stanno divertendo ad esplorare in lungo e in largo la mappa di gioco. Il nuovo survival horror di Capcom però è ricco di segreti e a volte anche i fan più attenti non sono in grado di scovarli tutti con facilità. Fra tutti i segreti del gioco, uno dei più misteriosi è certamente quello che si nasconde nel bel mezzo del territorio dei. In quest’area infatti è presente un oggetto di grande valore che all’apparenza sembra essere quasi impossibile da recuperare. Per vostra ...

