Rabbia Zidane | «C’era anche un fallo di mano del Siviglia Meritavamo di vincere» – VIDEO

(Di lunedì 10 maggio 2021) Zinedineha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Real Madrid contro il: le sue parole Zinedineha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Real Madrid contro il. Le parole del tecnico dei blancos. «È chiaro che oggi sono un po’ arto, mi devono spiegare la regola suldi. Se c’èsu Militao, c’èper ilin area. Sono contento della nostra prestazione,di più oggi. Soprattutto la seconda frazione, è stata spettacolare oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

