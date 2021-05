Ponte sullo stretto, il sottosegretario M5s Cancelleri: “10 anni e lo vedremo”. E i 5 stelle convocano assemblea dei parlamentari (Di lunedì 10 maggio 2021) Un’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 stelle per discutere del Ponte sullo stretto di Messina. Solo qualche anno fa sarebbe stata impossibile da immaginare. Le dichiarazioni di Giancarlo Cancelleri, però, hanno aperto il dibattito sul Ponte anche tra i grillini. Che si riuniranno domani alle 20 e 45 insieme al sottosegretario delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il leader dei 5 stelle di Sicilia, negli ultimi giorni, ha rilasciato dichiarazioni a favore della Grande Opera. “Dieci anni e vedremo il Ponte sullo stretto di Messina, se ci saranno le semplificazioni normative. Altrimenti i lavori non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Un’congiunta deidel Movimento 5per discutere deldi Messina. Solo qualche anno fa sarebbe stata impossibile da immaginare. Le dichiarazioni di Giancarlo, però, hanno aperto il dibattito sulanche tra i grillini. Che si riuniranno domani alle 20 e 45 insieme aldelle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il leader dei 5di Sicilia, negli ultimi giorni, ha rilasciato dichiarazioni a favore della Grande Opera. “Dieciildi Messina, se ci saranno le semplificazioni normative. Altrimenti i lavori non ...

