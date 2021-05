Più bandiere blu quest’anno, Liguria e Campania al top (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 416 le spiagge italiane ‘da sogno’, 9 in più rispetto allo scorso anno, con la Liguria che si conferma ancora una volta al top seguita dalla Campnia. Sono le bandiere Blu 2021 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 201 località rivierasche e 81 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. I Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla qualità delle acqua alla raccolta differenziata), dunque, sono 201, 6 in più rispetto ai 195 dello scorso anno: 15 sono i nuovi ingressi, 9 i Comuni non confermati. In particolare, la Liguria conferma 32 località, segue la Campania con 19 bandiere con un nuovo ingresso ma anche un’uscita, la Toscana scende a 17 bandiere con tre ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 416 le spiagge italiane ‘da sogno’, 9 in più rispetto allo scorso anno, con lache si conferma ancora una volta al top seguita dalla Campnia. Sono leBlu 2021 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 201 località rivierasche e 81 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. I Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla qualità delle acqua alla raccolta differenziata), dunque, sono 201, 6 in più rispetto ai 195 dello scorso anno: 15 sono i nuovi ingressi, 9 i Comuni non confermati. In particolare, laconferma 32 località, segue lacon 19con un nuovo ingresso ma anche un’uscita, la Toscana scende a 17con tre ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Più Bandiere blu quest'anno: su 416 spiagge, mare 'eccellente'. Il vessillo a 201 Comuni, al top la Liguria. E la Campani… - fisco24_info : Più bandiere blu quest'anno, Liguria e Campania al top: Sono 416 le spiagge italiane 'da sogno', 9 in più rispetto… - PaolaTacconi : RT @Agenzia_Ansa: Più Bandiere blu quest'anno: su 416 spiagge, mare 'eccellente'. Il vessillo a 201 Comuni, al top la Liguria. E la Campani… - CatelliRossella : ??????Più Bandiere blu quest'anno, su 416 spiagge mare 'eccellente' - Vivere Green - - QdSit : #Bandierablu 2021, in Sicilia ci sono delle new entry. Ecco dove trovare il mare più bello -

Ultime Notizie dalla rete : Più bandiere Bandiere Blu 2021, con 32 vessilli la Liguria si conferma la regione italiana più premiata ) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [html] => Nel dettaglio, le tredici spiagge della provincia savonese che hanno ottenuto la Bandiere blu 2021 sono: Ceriale " Litorale, Borghetto Santo ...

Bandiere Blu 2021: le spiagge che entrano e quelle che escono dalla lista della FEE Quest'anno salgono a 201 le località premiate: 6 Bandiere in più rispetto al 2020. Perché ci sono ben 15 new entry, ma anche 9 comuni non confermati che perdono il riconoscimento per il 2021. Ecco i ...

F1 Imola: pole di Hamilton! Battuti Perez e Verstappen. Ferrari, Leclerc 4° La Gazzetta dello Sport ) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [html] => Nel dettaglio, le tredici spiagge della provincia savonese che hanno ottenuto lablu 2021 sono: Ceriale " Litorale, Borghetto Santo ...Quest'anno salgono a 201 le località premiate: 6inrispetto al 2020. Perché ci sono ben 15 new entry, ma anche 9 comuni non confermati che perdono il riconoscimento per il 2021. Ecco i ...