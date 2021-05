Pillola anti Covid di Pfizer sicura ed efficace in laboratorio | al via test sull’uomo

(Di lunedì 10 maggio 2021)diedin. A breve partirà la sperimentazionedelladi“PF-07321332”, unvirale che ha dimostrato di essere, sicuro e ben tollerato in modelli animali. I trial clinici, condotti negli USA e in Belgio, coinvolgeranno soggetti sani tra i 18 e i 60 anni. Se tutto andrà secondo i piani, lapotrebbe essere resa disponibile entro la fine del 2021. Tra i vaccini più efficaci approvati per l’uso di emergenza contro il coronavirus SARS-CoV-2 vi èmente il BNT162b2/Tozinameran (nome commerciale Comirnaty) messo a ...

...la somministrazione del vaccino- Covid non ci sarebbe più bisogno delle iniezioni, e quindi di postazioni dedicate con tutto il lavoro organizzativo che ne deriva. Potrebbe bastare una. ...Basta quindi ingerire una. In questo modo il processo è più rapido, non necessita personale e strutture sanitarie, né centri vaccinali. Così si riducono i costi di gestione, distribuzione e ...L’immunizzazione da Covid potrebbe fare un altro salto in avanti con l’ultima domanda di brevetto depositata per un vaccino anti Covid-19. Come riporta Today, a fare da capofila di questa soluzione ch ...Pfizer prepara la pillola anti COVID-19; potrebbe arrivare entro l'anno negli USA. Pfizer prepara la pillola anti COVID-19; potrebbe arrivare entro l'anno negli USA.