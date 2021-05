Perrie Edwards incinta del primo figlio: l’annuncio con il fidanzato (Di lunedì 10 maggio 2021) Gossip La cantante delle Little Mix è in dolce attesa e ha postato le sue prime foto col pancione su Instagram, annunciando la gravidanza Pubblicato su 10 Maggio 2021 Perrie Edwards è incinta del primo figlio! La cantante delle Little Mix ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere in dolce attesa e lo ha fatto con delle bellissime fotografie. I primi scatti in cui si vede il pancione. Due foto, una con il pancione in primo piano e l’altra in cui sorride insieme al fidanzato Alex Oxlade-Chamberlain. Stanno insieme da circa cinque anni, anche se hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2017 ed è lui il futuro papà del figlio di Perrie Edwards. Dalla fotografia è chiaro che la coppia sia al ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Gossip La cantante delle Little Mix è in dolce attesa e ha postato le sue prime foto col pancione su Instagram, annunciando la gravidanza Pubblicato su 10 Maggio 2021del! La cantante delle Little Mix ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere in dolce attesa e lo ha fatto con delle bellissime fotografie. I primi scatti in cui si vede il pancione. Due foto, una con il pancione inpiano e l’altra in cui sorride insieme alAlex Oxlade-Chamberlain. Stanno insieme da circa cinque anni, anche se hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2017 ed è lui il futuro papà deldi. Dalla fotografia è chiaro che la coppia sia al ...

