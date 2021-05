Pensioni 2022, a 62 anni o a 64 anni, come cambia la vita dei nati negli anni 60 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il post quota 100 è senza dubbio argomento caldo, a maggior ragione se si pensa che il 31 dicembre si sta avvicinando e che dal 1° gennaio 2022 la misura di pensionamento a 62 anni con 38 anni di contributi cesserà di esistere. Tempo fa il Ministro del Lavoro Andrea Orlando disse che le priorità del governo erano altre, perché c'erano i ristori, i Dpcm, la campagna di vaccinazione e l'emergenza Covid da seguire. Ma lo stesso Ministro Orlando ultimamente ha dichiarato che presto ripartirà il tavolo delle trattative, con il governo ed i sindacati che cercheranno la sintesi per una riforma delle Pensioni difficile da attuare, oppure per alcune misure che limitino i danni del post quota 100. E se la ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 maggio 2021) Il post quota 100 è senza dubbio argomento caldo, a maggior ragione se si pensa che il 31 dicembre si sta avvicinando e che dal 1° gennaiola misura di pensionamento a 62con 38di contributi cesserà di esistere. Tempo fa il Ministro del Lavoro Andrea Orlando disse che le priorità del governo erano altre, perché c'erano i ristori, i Dpcm, la campagna di vaccinazione e l'emergenza Covid da seguire. Ma lo stesso Ministro Orlando ultimamente ha dichiarato che presto ripartirà il tavolo delle trattative, con il governo ed i sindacati che cercheranno la sintesi per una riforma delledifficile da attuare, oppure per alcune misure che limitino i ddel post quota 100. E se la ...

