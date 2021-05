Pagelle Juventus-Milan | i voti di Tuttosport | brivido Donnarumma

Advertising

GoalItalia : Le pagelle di #JuveMilan: [@romeoagresti] ?? Brahim Diaz illumina la scena ? Ronaldo non la prende mai ?? Morata… - sportmediaset : Serie A, le pagelle di #JuventusMilan: Diaz fa l'Ibra, Ronaldo è un fantasma. #SportMediaset - Gazzetta_it : #JuveMilan le #pagelle #Diaz serata da 8. #Ronaldo nullo: 4 - PianetaMilan : #Pagelle #JuventusMilan, i voti di @tuttosport: brivido @gigiodonna1 - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - CorkScrew12 : RT @ComunqueMilan: Pagelle Senza Voti di #JuventusMilan ispirate dai baci più famosi di sempre. Molti dei quali, consensuali. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juventus

Sassuolo esono a caccia di punti importanti in chiave Europa. Genoa e Spezia cercano di ... PROBABILI FORMAZIONI " CONSIGLI "" PRONOSTICI " ARBITRI Serie A, 36° giornata: il ...Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta ...© 2008-2021 AreaNapoli.it - Testata giornalistica sportiva registrata al Tribunale di Napoli con autorizzazione numero 21 del 29 marzo 2011, direttore responsabile Alessandro Sep ...Secondo Tuttosport, il migliore in campo nelle file rossonere ieri sera contro la Juventus è stato Brahim Diaz: il giovane spagnolo, autore del primo gol del Milan, si è meritato un ...