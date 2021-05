Nanni Moretti torna al cinema il 23 settembre con 'Tre piani' (Di lunedì 10 maggio 2021) La lunga attesa è (quasi) finita per 'Tre piani', l'ultimo film di Nanni Moretti. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista su Instagram, pubblicando una scena del film con Riccardo Scamarcio ed Elena ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021) La lunga attesa è (quasi) finita per 'Tre', l'ultimo film di. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista su Instagram, pubblicando una scena del film con Riccardo Scamarcio ed Elena ...

Advertising

MarioManca : #Trepiani di Nanni Moretti uscirà (finalmente) al cinema il 23 settembre - rossanagiuda : RT @ziogregorin_: Tre Piani di Nanni Moretti uscirà in Italia il 23 settembre e in Francia il 27 ottobre. Ce l'abbiamo fatta. https://t.c… - Lucrezi97533276 : Nanni Moretti torna al cinema, 'Tre piani' in sala il 23 settembre - RBcasting : 'Tre Piani' di Nanni Moretti al cinema dal 23 settembre. Domenico Procacci: 'Finalmente il film potrà incontrare il… - mixborghi : RT @ciakmag: E' partito il conto alla rovescia per #TrePiani di #NanniMoretti -