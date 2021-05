Mutui prima casa 2021 | moratoria in proroga al 31 12 e agevolazioni per i giovani con il Sostegni Bis

(Di lunedì 10 maggio 2021): si torna a discutere unatramite il decretoBis. La misura dovrebbe riguardare non solo i privati, ma anche i professionisti e i lavoratori autonomi. Il provvedimento è allo studio dei tecnici e sarà inglobato all’interno del nuovo pacchetto di aiuti, in discussione questa settimana presso il Consiglio dei Ministri. L’arrivo di un ulteriore intervento nel settore è infatti considerato come indispensabile. Con l’avvento della grave crisi dettata dal coronavirus, moltissimi cittadini si sono trovati di fronte a un crollo dei propri redditi. Ma la misura agisce non solo in favore dei mutuatari, ma anche del settore bancario. D’altra parte, la possibilità di unadellaera stata già anticipata ...

...in discussione e pensate per agevolare gli under 36 nell'acquisto dellacasa. Ma quanto risparmierebbe, nel concreto, un giovane comprando casa? Per rispondere alla domanda Facile.it e.it ...6)Estensione e proroga fondocasa per giovani under 36. Questa importante norma mira a permettere l'accesso prioritario al fondo di garanzia suiper l'acquistocasa e che ...Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa rivolte a giovani under 36 in arrivo con decreto Sostegni bis potrebbero portare risparmi fino a 2 mila euro ...Le misure contenute nella bozza del decreto Sostegni Bis attualmente in discussione e pensate per agevolare gli under 36 nel mutuo per l’acquisto della prima casa comprendono esenzione dalle imposte d ...