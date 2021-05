Monza | Brocchi mastica amaro | «Volevamo subito la Serie A»

(Di lunedì 10 maggio 2021) Cristian, allenatore del, ha commentato ai microfoni di DAZN la mancata promozione diretta inA Cristian, allenatore del, ha commentato ai microfoni di DAZN la mancata promozione diretta inA. Le sue dichiarazioni al termine del match perso contro il Brescia. PLAYOFF – «Abbiamo fatto un’ottima stagione e tutti avremmo voluta concluderla oggi. Ma laB è un campionato, come abbiamo sempre detto, difficile in cui abbiamo avuto momenti belli e altri meno belli, ma aver concluso al terzo posto è un ottimo risultato. E ora con la testa giusta affronteremo i play off con una posizione di vantaggio sulle altre. Oggi non è girata bene, ma anche se avessimo vinto non sarebbe cambiata la nostra posizione. È stata una gara ...

Advertising

Michy_92 : Complimenti a #Brocchi grazie a lui il Monza ha fallito la promozione diretta...mi auguro che nel caso dovessero a… - sportface2016 : #SerieB, il commento di #Brocchi dopo la sconfitta del #Monza contro il #Brescia - psb_original : Monza, Brocchi: 'Il bilancio è positivo. Ora con la positività e la testa giusta affronteremo questi playoff'… - tuttomonza : Brocchi: '3° posto ottimo risultato, ora con la testa giusta a giocarci i playoff' #Brocchi #Monza #Brescia #SerieB… - filip74111 : @DiegoASR86 Suicidio vero ha fatto Monza spendendo tutti quei soldi e insistere con Brocchi allenatore . Il Monza c… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Brocchi

Così Cristian, tecnico del, dopo la sconfitta casalinga contro il Brescia che costringe i brianzoli a passare per i playoff per tentare di salire in Serie A. Il suo commento sulla ...Crolla ildiche perde 2 - 0 in casa contro il Brescia, chiude la stagione regolare al terzo posto e va ai playoff insieme a Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo. Il Cosenza ...Bologna, 10 maggio 2021 - La Salernitana festeggia uno storico ritorno in Serie A, ventitrè anni dopo l'ultima volta. I granata hanno sconfitto per 3-0 il Pescara e chiudono la stagione da secondi in ...La Salernitana vince 3-0 a Pescara e conquista la Serie A. Il Monza perde in casa e andrà ai playoff. Il Pordenone travolge il Cosenza e trova la salvezza ...