Modello 730 precompilato | ecco le novità del 2021

Leggi su zon

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nel730delentrano alcune, come le detrazioni per il Superbonus 110% e il bonus vacanze Anche quest’anno, inesorabilmente, torna la dichiarazione dei redditi. Da oggi è possibile consultare il730edizione. Ovviamente, l’anno d’imposta previsto per la dichiarazione dei redditi è il 2020. Sono previsti nuovi sgravi e detrazioni, come conseguenza delle politiche adottate durante la gestione pandemica del 2020. Dal 19 Maggio la dichiarazione potrà essere modificata e integrata e infine presentata in via telematica in modalità assistita, a partire dal 26 Maggio. Stando ai dati disponibili, il730piace sempre di più agli italiani. In particolare la ...