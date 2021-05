Migranti | Battilocchio Fi | ‘Lampedusa ingestibile | assordante silenzio Ue’

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “La situazione a Lampedusa sta diventandoe le prossime settimane si preannunciano assai critiche. In tutto ciò, anche a causa della crisi Covid,sembra essere ildell’Europa che scarica la responsabilità della gestione di questa ennesima emergenza, ormai purtroppo divenuta strutturale, sui Paesi di prima accoglienza”. Lo afferma Alessandro, responsabile Immigrazione di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Almeno cinque persone sono morte in un naufragio al largo dell Libia. Su un'altra imbarcazione con 91 migranti, anche loro senza cibo, acqua e benzina, ci sarebbe anche una persona malata.