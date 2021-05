Mastella: «Mazzoleni è l’autore del disastro di Pechino, se non è capace vada a casa» (Di lunedì 10 maggio 2021) Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è intervenuto su Twitch per discutere ancora del rigore concesso e poi revocato al Benevento, che ieri, con la partita contro il Cagliari, è retrocesso in Serie B, con annessa polemica su Mazzoleni al Var. “C’è una cosa che mi ha lasciato perplesso. Fabbri era stato mandato in esilio in B dopo un errore, Mazzoleni invece è stato rimandato a seguire il Cagliari. E’ vero che c’è un buco nella valutazione, uno può dirigere al VAR due volte di seguito, però non è detto che se sbagli una volta tu non lo faccia due volte. Qui si decide chi va o meno in B. L’interrogazione parlamentare? Mi preoccupa molto. Ieri Vigorito è sbottato e lo comprendo umanamente. In una lega calcio in cui la maggioranza è fatta di proprietari stranieri, Vigorito è un italiano che mette soldi. I cinesi, a Bologna i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) Il sindaco di Benevento, Clemente, è intervenuto su Twitch per discutere ancora del rigore concesso e poi revocato al Benevento, che ieri, con la partita contro il Cagliari, è retrocesso in Serie B, con annessa polemica sual Var. “C’è una cosa che mi ha lasciato perplesso. Fabbri era stato mandato in esilio in B dopo un errore,invece è stato rimandato a seguire il Cagliari. E’ vero che c’è un buco nella valutazione, uno può dirigere al VAR due volte di seguito, però non è detto che se sbagli una volta tu non lo faccia due volte. Qui si decide chi va o meno in B. L’interrogazione parlamentare? Mi preoccupa molto. Ieri Vigorito è sbottato e lo comprendo umanamente. In una lega calcio in cui la maggioranza è fatta di proprietari stranieri, Vigorito è un italiano che mette soldi. I cinesi, a Bologna i ...

Advertising

claudioruss : La senatrice Lonardo (il marito, Mastella, è sindaco di Benevento) a @radiopuntonuovo: 'Mercoledì sarà presentato u… - napolista : #Mastella: «#Mazzoleni è l’autore del disastro di Pechino, se non è capace vada a casa» - cmdotcom : Furia #Benevento, Mastella a CM: '#Mazzoleni? Se non è capace vada a casa! Vigorito molto amareggiato, temo lasci.… - sportli26181512 : Benevento, Mastella a CM: 'Mazzoleni? Se non è capace vada a casa! Temo che Vigorito lasci, l'interrogazione parlam… - giami76 : RT @Iperbole_: La senatrice Lonardo (moglie di Mastella) annuncia una 'interrogazione parlamentare a Draghi sull'arbitro Mazzoleni' che, se… -