Mager, che impresa: battuto De Minaur agli Internazionali! (Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA - Ginaluca Mager (wild card) elimina il numero 23 al mondo Alex de Minaur (6 - 4, 6 - 3) e per la prima volta in carriera accede al 2° turno degli Internazionali d'Italia. L'azzurro piazza il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA - Ginaluca(wild card) elimina il numero 23 al mondo Alex de(6 - 4, 6 - 3) e per la prima volta in carriera accede al 2° turno degli Internazionali d'Italia. L'azzurro piazza il ...

Ilsuperbo89 : #Berrettini quasi vince un 1000 ed entra a malapena in tendenza. #Mager vince un partitone e nessuno lo calcola.… - ilsainel : @Lukish25 E credo non gli abbiano ancora spiegato come si gioca sulla terra, peraltro. Però contento per Mager, non… - Ilsuperbo89 : Vogliamo dire che una partita giocata così bene tecnicamente da un italiano agli #IBI21 non si vedeva da qualche an… - Ilsuperbo89 : @alexo_si Io penso andasse tolta a Caruso o Travaglia. Mager aveva appena vinto un ch. Io stesso ho fatto polemica… - LuigiMazzilli4 : E poi arriva lui. Il meno sponsorizzato della truppa italiana, ma che in silenzio e con grande umiltà è capace di e… -