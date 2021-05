LoL sta facendo ridere tutto il mondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Lol, dall’Australia all’Europa è impossibile non ridere La Repubblica, pagina 29, di Antonio Dipollina. La certezza, o il timore, che sia il meccanismo più infernale e genialmente comico creato in tv da molto tempo aumenta, se si parla di LoL, la serie di Prime Video esplosa da noi a poche ore dalla distribuzione sulla piattaforma, l’1 aprile, e poi dilagata ovunque via social, meme, commenti a raffica, fan adoranti. Aumenta, si diceva, se ci si dedica alla visione – e lo si può fare comodamente sulla piattaforma italiana – delle edizioni straniere del programma. Saltando dall’Australia all’India, rientrando in Europa per scoprire la versione tedesca (curiosamente, forse, la più divertente) o andando in Germania e Spagna: oppure ancora dedicandosi a quella messicana, sono presenti addirittura due edizioni, la prima è del 2018 – nel senso che da noi ci si è messo anche ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 10 maggio 2021) Lol, dall’Australia all’Europa è impossibile nonLa Repubblica, pagina 29, di Antonio Dipollina. La certezza, o il timore, che sia il meccanismo più infernale e genialmente comico creato in tv da molto tempo aumenta, se si parla di LoL, la serie di Prime Video esplosa da noi a poche ore dalla distribuzione sulla piattaforma, l’1 aprile, e poi dilagata ovunque via social, meme, commenti a raffica, fan adoranti. Aumenta, si diceva, se ci si dedica alla visione – e lo si può fare comodamente sulla piattaforma italiana – delle edizioni straniere del programma. Saltando dall’Australia all’India, rientrando in Europa per scoprire la versione tedesca (curiosamente, forse, la più divertente) o andando in Germania e Spagna: oppure ancora dedicandosi a quella messicana, sono presenti addirittura due edizioni, la prima è del 2018 – nel senso che da noi ci si è messo anche ...

