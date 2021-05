LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: si parte da Biella alle 12.20 (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Nel frattempo riviviamo assieme la tappa di ieri con la vittoria di Tim Merlier: VIDEO Giro d’Italia 2021, Tim Merlier vince la seconda tappa, Filippo Ganna rafforza la Maglia Rosa 12.07 La tappa avrà inizio alle ore 12.20. 12.04 Il tutto per un disLIVEllo complessivo di 2000 metri. 12.01 La frazione odierna infatti, presenta una prima parte perlopiù pianeggiante, e una seconda caratterizzata da diversi strappi con l’intento di intensificare ancor più la corsa. 11.58 Da Biella a Canale, i corridori dovranno percorrere 190 chilometri di tappa divisa in due parti nette. 11.55 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 Nel frattempo riviviamo assieme ladi ieri con la vittoria di Tim Merlier: VIDEO, Tim Merlier vince la seconda, Filippo Ganna rafforza la Maglia Rosa 12.07 Laavrà inizioore 12.20. 12.04 Il tutto per un disllo complessivo di 2000 metri. 12.01 La frazione odierna infatti, presenta una primaperlopiù pianeggiante, e una seconda caratterizzata da diversi strappi con l’intento di intensificare ancor più la corsa. 11.58 Daa Canale, i corridori dovranno percorrere 190 chilometri didivisa in due parti nette. 11.55 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra ...

