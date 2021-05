LIVE Camila Giorgi-Sorribes Tormo, Internazionali d’Italia DIRETTA: match complicato contro la spagnola (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Internazionali d’Italia (10 maggio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis. Sul Centrale l’azzurra chiuderà il programma in un incontro difficile, al cospetto di una tennista molto solida sulla terra rossa. Camila viene da un periodo un po’ particolare nel quale alcuni problemi fisici l’hanno costretta a stare fuori e a dare forfait in alcuni tornei. Si spera, quindi, che la marchigiana abbia ritrovato una condizione quantomeno accettabile per ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli(10 maggio) Buongiorno e bentrovati alladeltrae Sara, valido per il primo turno degli2021 di tennis. Sul Centrale l’azzurra chiuderà il programma in un indifficile, al cospetto di una tennista molto solida sulla terra rossa.viene da un periodo un po’ particolare nel quale alcuni problemi fisici l’hanno costretta a stare fuori e a dare forfait in alcuni tornei. Si spera, quindi, che la marchigiana abbia ritrovato una condizione quantomeno accettabile per ...

Advertising

gwsxelex : ESEMPIO VISTO CHE SIETE STUPIDX questa è la mia live preferita di camila e l'altra è quella di ariana (non è vero a… - news_dei_vip : Il live action di 'Cenerentola' con Camila Cabello sarà distribuito su Amazon Prime entro la fine dell'anno… - malutuita : socorro a live da carla/camila/joao no insta - camila_bsitd : RT @InfoJulietteOf: Live da Juliette rolando no insta da @MarieClaireBR nesse momento - radio_m2o : @Camila_Cabello sarà Cenerentola nel nuovo live action concesso in esclusiva su Amazon Prime Video. #m2ofacts -