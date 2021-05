L’amicizia alla prova del Covid-19 (Di lunedì 10 maggio 2021) «E i cosiddetti amici, dove sono più? Con la pandemia sono spariti anche loro…». È tranchante la visione di Alberto, durante una breve chiacchierata dell’altro pomeriggio, sugli effetti sociali della crisi epidemiologica. (È solo uno degli esempi quotidiani che mi sono capitati negli ultimi mesi a proposito di quelle che definirei nuove inquietudini sociali: paure generate o amplificate dalla pandemia. Nelle prossime riflessioni su questo blog proverò a tracciarne una mappa, anche al fine di esorcizzare tali paure sociali). Ma sono davvero spariti gli amici, travolti dal vortice di distanziamento e distacco corporale creato dal virus? E L’amicizia, sentimento nobile e antico, è stata anch’essa infettata fino al punto da modificare la propria natura e trasformarsi in un legame prettamente utilitaristico, usa e getta, a portata di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) «E i cosiddetti amici, dove sono più? Con la pandemia sono spariti anche loro…». È tranchante la visione di Alberto, durante una breve chiacchierata dell’altro pomeriggio, sugli effetti sociali della crisi epidemiologica. (È solo uno degli esempi quotidiani che mi sono capitati negli ultimi mesi a proposito di quelle che definirei nuove inquietudini sociali: paure generate o amplificate dpandemia. Nelle prossime riflessioni su questo blog proverò a tracciarne una mappa, anche al fine di esorcizzare tali paure sociali). Ma sono davvero spariti gli amici, travolti dal vortice di distanziamento e distacco corporale creato dal virus? E, sentimento nobile e antico, è stata anch’essa infettata fino al punto da modificare la propria natura e trasformarsi in un legame prettamente utilitaristico, usa e getta, a portata di ...

Sabrina83974462 : @likeAliceR Inizio a pensare che le persone che nn fanno bene alla sua vita sia Francy.. perché con gli altri vedo… - antoni_raspi : Per rispettare la sua figura, l'amicizia con il presidente, il personaggio e per tradizione non esonerare un mister… - nonamefound_98 : vabe a noi non ci fa ne caldo ne freddo potete lasciar ns facce e ns link e di tutto e di piu come avete sempre fat… - CosimoD20842273 : RT @doramaar89: L'ospitalità e l'amicizia riportano alla purezza delle emozioni - fennyxasr : @teamviolastan Bisogna fargli capire che è alla maggior parte gli piace l'amicizia e quel lato oscuro che vede altr… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amicizia alla L’amicizia alla prova del Covid-19 L'HuffPost