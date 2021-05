La ragazza che ha ricevuto sei dosi Pfizer: “Ho paura e dolori”|Cosa potrebbe rischiare? (Di lunedì 10 maggio 2021) Parla Virginia, la 23enne della maxi vaccinazione: «I sanitari erano agitatissimi e ho capito subito che qualcosa era andato storto. Mi hanno detto subito la verità, ma non sanno che conseguenza possano esserci. L'ospedale non può permettersi certe disavventure» Leggi su corriere (Di lunedì 10 maggio 2021) Parla Virginia, la 23enne della maxi vaccinazione: «I sanitari erano agitatissimi e ho capito subito che qualcosa era andato storto. Mi hanno detto subito la verità, ma non sanno che conseguenza possano esserci. L'ospedale non può permettersi certe disavventure»

Advertising

LegaSalvini : ++ LA VERITÀ: 'CASO GRILLO, UN ALTRO VIDEO ATTI OSCENI DI CIRO & C SULLA RAGAZZA CHE DORMIVA' ++ - fattoquotidiano : 'Cara @stanzaselvaggia, volevo commentare i riflettori mediatici sulla morte della povera Luana, la ragazza decedut… - Tg3web : 'Luana non era una sfortunata ragazza, era un'operaia tessile che è morta nel 2021 così come si moriva 50 anni fa'.… - onedsaremylife : RT @secretlovesongf: Ripenso a quella ragazza mollata all'aeroporto con una telefonata che si sforza di non piangere ad ogni intervista e o… - lukinho1986 : @_happinessmnicx Ci sono troppi indizi...la Rom che ieri è stata sentita in caserma a Milano...Frattizza che dice n… -