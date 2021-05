La battaglia della McLaren contro i limiti di pista continua (Di lunedì 10 maggio 2021) Non accenna a placarsi la protesta della McLaren nei confronti dei limiti di pista. I “track limits” vengono designati e decisi dalla direzione di gara prima dell’inizio del weekend di Formula Uno. Il Gp di Turchia continua ad essere un problema McLaren: i limiti di pista stanno penalizzando il team? I limiti di pista stanno caratterizzando questa prima parte del campionato mondiale di Formula Uno. Michael Masi, insieme ai commissari di gara, ha il compito di decidere i “track limits” prima di ogni weekend. Tuttavia, dopo il primo gran premio stagionale con protagonista Verstappen, i limiti di pista sono diventati un argomento molto discusso all’interno del paddock. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Non accenna a placarsi la protestanei confronti deidi. I “track limits” vengono designati e decisi dalla direzione di gara prima dell’inizio del weekend di Formula Uno. Il Gp di Turchiaad essere un problema: idistanno penalizzando il team? Idistanno caratterizzando questa prima parte del campionato mondiale di Formula Uno. Michael Masi, insieme ai commissari di gara, ha il compito di decidere i “track limits” prima di ogni weekend. Tuttavia, dopo il primo gran premio stagionale con protagonista Verstappen, idisono diventati un argomento molto discusso all’interno del paddock. La ...

Advertising

maxsmeriglio : Nel giorno della #festadellamamma il mio pensiero va ad una donna speciale, Paola #Regeni. Le promettiamo che nell… - Agenzia_Ansa : Nella battaglia per il Campidoglio in campo anche l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: 'Mi metto a dispos… - matteosalvinimi : Anche la Soprintendenza e Italia Nostra concordano con la battaglia della Lega e di tanti cittadini romani: VIA que… - CGILModena : RT @collettiva_news: Si muore sul #lavoro come cinquant’anni fa. Muoiono tre persone al giorno, una regola che in Italia non fa sconti.Senz… - BarberisBruna : RT @FnpCisl: ??La riapertura delle #Rsa rappresenta una decisione di buonsenso che restituisce ai nostri #anziani la possibilità di rivedere… -