Internazionali d'Italia 2021, Fabio Fognini si arrende in due set a Kei Nishikori nel 1° turno a Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) Niente da fare. Fabio Fognini si arrende al n.45 del mondo (ex top-10) Kei Nishikori sul punteggio di 6-3 6-4 nel primo turno degli Internazionali d'Italia 2021. L'azzurro (n.28 del ranking), impegnato sulla Grand Stand Arena, non è stato sufficientemente continuo per impensierire il giapponese, bravo a capitalizzare le sue chance e ad assorbire i picchi dell'azzurro. Nuovo ko per Fabio in un 2021 che gli sta riservando non troppe soddisfazioni e frutto anche di una condizione psicofisica non eccellente. Non è un mistero, infatti, che il ligure da Acapulco (Messico) soffra per un problema al polso della mano sinistra con cui sta convivendo. Nel primo set l'avvio è subito complicato per il tennista di Arma di Taggia: ...

