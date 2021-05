Internazionali BNL d’Italia | Paire polemizza con giudice di sedia e scatta foto al segno della palla

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il solito Benoit. Il tennista francese è uscito mentalmente dal match a metà secondo set nel primo turno degli2021 contro Stefano Travaglia. Hato con ildiBernardes per una chiamata da lui giudicata sbagliata e coma prova ha deciso dire unaalpallina da mostrare a fine match. Una scena assurda, che rischia di costare al transalpino una pesante multa. "Se questaè fuori io salto dalla cima dello stadio". Benoitcontesta una chiamata di Bernandes, e lagrafa! #IBI21 pic.twitter.com/RU1oIF9M1i — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) May 10, 2021 SportFace.

Advertising

lettiesnow_ : Paire due anni di fila sconfitto da un italiano al 1R degli Internazionali BNL di Italia ???? #IBI21 - sportface2016 : #IBI21, follia Benoit #Paire nel match con #Travaglia: scatta una foto con lo smartphone a un segno della pallina i… - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Stefano Travaglia beat Benoit Paire 6-4, 6-3 - TvCircle1 : #Tennis: la 78° edizione degli 'Internazionali BNL d'Italia' - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Marton Fucsovics beat Yoshihito Nishioka 6-0, 6-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL

Dopo aver annunciato la Partnership triennale con la Federazione Italiana Tennis e l'Official Sponsorship degliD'Italia, Reale Mutua torna a parlare al grande pubblico con "Il punto più importante" ,la campagna integrata firmata This Is Ideal e in pianificazione durante gli IBI 2021 che si ...Sanremo. Gianluca Mager debutterà contro Alex De Minaur aglid'Italia. Il sanremese scenderà oggi in campo per affrontare l'avversario australiano nel match valido per i trentaduesimi di finale del torneo in programma fino al 16 maggio al ...Incredibile episodio durante il match di primo turno a Roma tra Travaglia e Paire: il francese ha scattato una foto al segno della pallina in polemica con il giudice di sedia (FOTO) ...Bordighera. Jannik Sinner torna in campo per gli Internazionali Bnl d’Italia. Il tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti oggi dovrà affrontare Ugo Humbert sulla ...