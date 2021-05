Il principe Michael di Kent, cugino della regina Elisabetta, è stato filmato di nascosto mentre sfruttava la sua posizione a corte a fini commerciali (Di lunedì 10 maggio 2021) I 10 scandali che hanno sconvolto la regina Elisabetta guarda le foto È l’ennesimo duro colpo per la regina Elisabetta, proprio in un momento di profondo dolore per la recente perdita del marito Filippo. Secondo quanto rivelato da Royals For Hire (Reali a noleggio), un documentario curato dall’emittente britannica Channel 4 e dal domenicale Sunday Times, il cugino prediletto della sovrana, il principe Michael di Kent, è stato filmato con ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 maggio 2021) I 10 scandali che hanno sconvolto laguarda le foto È l’ennesimo duro colpo per la, proprio in un momento di profondo dolore per la recente perdita del marito Filippo. Secondo quanto rivelato da Royals For Hire (Reali a noleggio), un documentario curato dall’emittente britannica Channel 4 e dal domenicale Sunday Times, ilpredilettosovrana, ildi, ècon ...

