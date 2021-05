Giro d’Italia 2021, Peter Sagan e Bora-Hansgrohe: tanto lavoro senza finalizzazione (Di lunedì 10 maggio 2021) La terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale di 191 chilometri, sembrava cucita su misura per Peter Sagan. Il tracciato presentava delle salite ove mettere in difficoltà gli sprinter più puri e il finale, tecnico e in leggera salita, era perfetto per il tre volte iridato. Tuttavia, Sagan e la sua squadra, la Bora-Hansgrohe, la quale ha lavorato tutto il giorno, non sono stati capaci di indirizzare la frazione nei binari che volevano loro e lo slovacco non solo non è riuscito a conquistare il successo, che è andato al fuggitivo Taco van der Hoorn, ma è stato anche battuto da Davide Cimolai nella volata per il secondo posto. A ben vedere, il tanto lavoro fatto dal sodalizio tedesco è risultato inutile. ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) La terza tappa del, la Biella-Canale di 191 chilometri, sembrava cucita su misura per. Il tracciato presentava delle salite ove mettere in difficoltà gli sprinter più puri e il finale, tecnico e in leggera salita, era perfetto per il tre volte iridato. Tuttavia,e la sua squadra, la, la quale ha lavorato tutto il giorno, non sono stati capaci di indirizzare la frazione nei binari che volevano loro e lo slovacco non solo non è riuscito a conquistare il successo, che è andato al fuggitivo Taco van der Hoorn, ma è stato anche battuto da Davide Cimolai nella volata per il secondo posto. A ben vedere, ilfatto dal sodalizio tedesco è risultato inutile. ...

